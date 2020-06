L'EVENTO

PEDEROBBA Un muro nero fino a terra. Poi 10 minuti d'apocalisse. Il temporale, violentissimo, ha interessato il Monfenera che ha scaricato acqua, fango e detriti sull'abitato di Pederobba. Un rovescio fortissimo, con marciapiedi divelti, strade diventate torrenti di fango e 50 abitazioni allagate. Danni, secondo una prima conta, per oltre 500mila euro. Ma il bilancio è sicuramente destinato a salire. Il maltempo che aveva interessato lo scorso week-end Farra di Soligo, Montebelluna Nervesa e Follina, si è abbattuto ieri intorno alle 14 su Pederobba e Valdobbiadene. Ma è stato il comune pedemontano ai piedi del Monfenera il più colpito. La pioggia ha creato un torrente di fango che in alcuni punti ha raggiunto i due metri, travolgendo marciapiedi e divorando il manto stradale. «Fino a 2 metri d'acqua nei garage - avverte il sindaco Marco Turato - Un intero condominio in via Roma ha perso le automobili, inservibili dopo l'ondata di ghiaia e fango». Un disastro di fronte a cui le opposizioni insorgono. «I danni maggiori si sono verificati dove già c'erano stati problemi in passato. Il problema dell'intubamento delle valli per garantire terreno ed edificabilità continuiamo a pagarlo. Oltre alla mancanza di pulizia dei corsi d'acqua», critica la capogruppo dell'opposizione Luciana Fastro. Ma il sindaco ribatte irritato: «Non è il tempo delle polemiche. Ci dobbiamo rimboccare tutti le maniche. E dobbiamo trovare fondi».

LA GRANDE PAURA

Il cielo nerissimo dalla tarda mattinata ieri non prometteva niente di buono. E il rovescio ha interessato il monte Monfenera. In un quarto d'ora l'apporto pluviometrico è stato ingente. L'acqua, caduta a monte ha travolto detriti, sassi e terriccio, scaricando un fiume di fango sull'abitato di Pederobba e in particolare sulla centralissima via Roma. In breve la provinciale che sale si è completamente allagata e per liberarla da alberi caduti massi e detriti è intervenuta la Provincia. Nel centro del paese il torrente di fango ha invaso case, negozi, marciapiedi, gli scantinati della filiale di Banca intesa e della Farmacia risparmiando solo le Opere Pie d'Onigo e il distretto sanitario. La forza dell'acqua ha scoperchiato il manto stradale fino ai sottoservizi, distruggendo cordoli e marciapiedi. In particolare in un condominio sono state travolte tutte le auto parcheggiate, coperte da una montagna di fango di 2 metri.

LA REAZIONE DELLA GENTE

Il danno ai privati si aggira secondo una primissima stima intorno ai 500mila euro. Mentre i danni pubblici, molto più ingenti, potranno essere quantificati solo oggi. «È stata un'apocalisse - commenta il sindaco - per fortuna si sono mobilitati subito tanti privati: imprese edili con ruspe e motoscope hanno ripulito il tutto. Sono intervenuti anche gli agricoltori con le autobotti per svuotare le cantine, ragni per spostare alberi e ramaglie. Ma i danni sono importanti: tombini scoppiati, marciapiedi distrutti. Ringrazio tutti quelli che sono intervenuti. Purtroppo siamo in ginocchio». A dare manforte alle squadre di volontari la Provincia, che ha liberato subito la strada provinciale che porta al Monfenera. «Ho parlato personalmente con il sindaco - conferma il presidente Stefano Marcon - e sul posto è arrivato il consigliere delegato Albino Cordiali che si è subito attivato con i tecnici della Provincia per liberare e mettere in sicurezza la viabilità. Stiamo monitorando la situazione».

LE POLEMICHE

Il sindaco ha comunicato lo stato d'emergenza alla protezione civile per il risarcimento danni ma non mancano le scintille con le associazioni e l'opposizione. «La mancanza di pulizia e manutenzione dei corsi d'acqua aveva già causato gravi danni alcuni anni fa - sottolinea Fastro - è evidente che non sono state attuate misure ed interventi sufficienti ad evitare il ripetersi degli eventi; non tutto è colpa del caso, dell'eccezionalità del meteo». Ma Turato tira dritto: «Purtroppo i danni non ci sono stati solo a Pederobba. Il clima sta mutando e dobbiamo farci trovare pronti. Però ora non è il tempo delle polemiche. A questo proposito ringrazio chi si è subito dato da fare, penso alle aziende e agli agricoltori che sono scese in strada coi mezzi immediatamente aiutando vicini e compaesani. Questi sono i gesti importanti nelle emergenze».

Elena Filini

