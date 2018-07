Nubifragi, Giordani: «Risarcimenti in tempi brevi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I DANNIPADOVA Anche se in Comune la parola d'ordine è prudenza, si fa sempre più concreta la possibilità che i danni causati dai fortunali che nel fine settimana hanno colpito Padova, si aggirino attorno ai 10 milioni di euro. «I danni non sono ancora stati quantificati ha spiegato ieri mattina il sindaco Sergio Giordani In tutti i casi, si tratta di qualche milione di euro. Devo però ringraziare tutti i padovani, la Protezione civile, i Vigili del fuoco, la Regione, la Polizia locale, per lo splendido lavoro fatto in questi giorni...