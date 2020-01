Novità in arrivo per la viabilità cittadina. Zona calda sarà l'area della stazione ferroviaria, con viale Marconi che tornerà al doppio senso di marcia. Infatti è previsto il trasloco del Comando della Polizia municipale e degli uffici dei Servizi sociali di viale Trieste nell'ex sede di Giurisprudenza all'ex scuola media Riccoboni. L'assessore Favaretto ha spiegato che la viabilità verrà riorganizzata anche in relazione alla realizzazione della nuova stazione dei bus all'ex scalo merci con il relativo parcheggio che sorgerà a sinistra del nuovo piazzale degli autobus. Stessa riorganizzazione avverrà per il trasporto urbano ed extraurbano con un unico gestore e tagli alle corse. Le modifiche che introdurrà il nuovo Piano del traffico toccheranno anche le Ztl, con una probabile riduzione dell'orario di quella del Corso. Prevista poi la realizzazione di diverse rotatorie su alcuni assi importanti e trafficati della città e dell'hinterland. Riguarderanno i viali Porta Adige e Porta Po e via Calatafimi con il Comune che impegnerà 1,2 milioni di euro. E sempre in tema di rotatorie, giro di vite sulle svolte a U che gli automobilisti effettuano in via Maestri del Lavoro per entrare e uscire dalla zona Fattoria. Previsti controlli, sanzioni e a breve la creazione di un rondò che dia sicurezza.

