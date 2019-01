Noventa, i saldi mandano in tilt anche l'autostrada

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

NOVENTAAffluenza eccezionale di visitatori ieri, nel primo giorno di saldi invernali al Noventa Designer Outlet, con il 20% in più di arrivi rispetto all'anno scorso. Migliaia di auto si sono riversate nella cittadella della moda fin dal mattino, mettendo in crisi la viabilità della grande rotatoria in cui confluiscono quattro strade e il casello autostradale. Allo svincolo di Noventa dell'autostrada Venezia-Trieste, in particolare durante la mattinata, si sono formate code di vetture in uscita, molte delle quali provenienti da Croazia,...