NOVENTA DI PIAVEArmati,travisati, determinati al punto da arrivare a prendere a schiaffi una dipendente pur di raggiungere il loro scopo. Dei veri e propri professionisti, insomma. E' stato un vero e proprio assalto in piena regola, quello subito dalla Gls, l'azienda di spedizioni con sede in via Calnova, 109. E l'impressione, dagli elementi poi raccolti dai carabinieri, è che ci si trovasse di fronte ad una banda composta da professionisti, in grado di agire rapidamente, non lasciare tracce, riuscire ad ottenere il massimo risultato con il...