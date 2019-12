NOVENTA DI PIAVE

A un volo di palloncini bianchi e azzurri, uno solo a forma di cuore rosa, sono stati affidati i messaggi d'affetto fatti volare in cielo, verso Chiara che non c'è più. Così i familiari e gli amici, sulle note della canzone Dance Monkey della cantante australiana Tones and I, hanno dato l'addio ieri pomeriggio a Chiara Brescaccin, la 23enne che ha perso la vita sabato notte, lungo la bretella tra San Donà e Noventa, in un drammatico scontro frontale in cui sono morti anche Matteo Gava di 20 anni che era in auto con lei e Giulia Bincoletto di 25 anni che era nell'altra vettura coinvolta nell'incidente.

Musica amata da Chiara e dai ragazzi che ieri, sul sagrato della chiesa parrocchiale di San Mauro a Noventa, si sono stretti attorno alla bara bianca ricoperta di rose bianche e iris viola per dare l'ultimo saluto alla loro amica, a conclusione della mesta cerimonia funebre. Tanti giovani, amici, compagni di scuola, conoscenti hanno gremito la chiesa per essere vicini un'ultima volta a Chiara, partecipando al dolore di mamma Michela, di papà Renato, della sorella Elisa, del fidanzato Mauro.

IL CUORE DI ROSE

Tra loro, anche il sindaco Claudio Marian e l'assessore Ketty Gaiotto, il titolare e i colleghi del ristorante Roadhouse di Noventa, in cui Chiara aveva da pochi mesi iniziato a lavorare come responsabile della cucina, che stringevano tra le mani un cuore di rose rosse e bianche. Un cuore di rose bianche e blu anche dai compagni di scuola dell'Istituto Cornaro di Jesolo, dove Chiara si era diplomata cuoca. «Siamo attoniti e increduli - ha detto il parroco don Mario Rossetto durante l'omelia funebre - Neanche ci rendiamo conto di quello che stiamo vivendo, accompagnando una giovane di 23 anni davanti alle porte del paradiso, strappata alla sua famiglia, all'uomo della sua vita. E' inaccettabile quanto accaduto». Chiara solare e generosa, altruista e disponibile con gli altri, anche in quella sera maledetta in cui stava accompagnando in auto il giovane collega. Chiara che amava la sua famiglia, che anche se si era trasferita ad abitare a Stretti di Eraclea con il fidanzato, ogni volta che veniva a lavorare a Noventa passava sempre a salutare la mamma, il papà e la sorella che abitano nella frazione di Romanziol. Anche quell'ultima sera era stata dai genitori per un saluto. Chiara che voleva formare una famiglia con il fidanzato Mauro, di cui si era innamorata da ragazzina. Chiara che era creativa e voleva realizzarsi nel suo lavoro, nel ristorante dove aveva coltivato relazioni importanti, di amicizia vera con i colleghi. Una ragazza allegra, che amava stare in compagnia e che creava compagnia intorno a sé. L'affetto dei giovani che l'hanno conosciuta e le hanno voluto bene, che hanno trascorso giorni di lavoro e di svago con lei, è stato testimoniato dalle lacrime silenziose dei tanti ragazzi che hanno voluto accompagnarla nel suo ultimo momento terreno.

Emanuela Furlan

© RIPRODUZIONE RISERVATA