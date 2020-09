IL BOLLETTINO

TRIESTE In regione torna l'allarme per il contagio nelle residenze per anziani. La sirena è suonata nell'area triestina, e precisamente nella casa di riposo Hotel Fernetti di Monrupino, a pochi chilometri dal confine con la Slovenia. Ieri mattina, infatti, è stata riscontrata la positività al Coronavirus di un'operatrice sanitaria della struttura. Successivamente è stato accertato il contagio di otto ospiti anziani, immediatamente trasferiti alla Rsa San Giusto di Trieste. Sono tutti asintomatici, compresa l'operatrice che invece si trova in isolamento domiciliare. Complessivamente alla Hotel Fernetti sono state sottoposte a tampone 100 persone (60 ospiti, 34 operatori sanitari e 6 tirocinanti Oss) e non risultano al momento evidenti ulteriori contagi.

L'ANDAMENTO

In Friuli Venezia Giulia ieri il contagio è risultato in calo rispetto ai numeri fatti segnare nella giornata di mercoledì. Il sistema regionale della prevenzione, a fronte di 2.283 tamponi, ha permesso di rintracciare 39 nuovi casi positivi, 23 dei quali in provincia di Udine. La provincia di Pordenone ha mostrato un quadro migliore, con solamente quattro nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Restano stabili, dopo le dimissioni di un paziente di Prata risalenti a mercoledì, i ricoveri in Terapia intensiva: al Santa Maria della Misericordia di Udine si trovano in Rianimazione solamente tre pazienti. Non varia nemmeno il dato relativo ai reparti Covid ordinari, che accolgono 17 pazienti come mercoledì.

Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 554 (35 più di mercoledì). Tre pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 17 sono ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (349 in totale dall'inizio del conteggio da parte della Protezione civile regionale). Lo ha comunicato il vicepresidente con delega alla Salute del Fvg, Riccardo Riccardi.Ieri sono stati rilevati 39 nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 4.039: 1.513 a Trieste, 1.301 a Udine, 889 a Pordenone e 323 a Gorizia, alle quali si aggiungono 13 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.136, i clinicamente guariti sono 8 e le persone in isolamento 526. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 68 a Pordenone e 7 a Gorizia.

