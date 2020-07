CURA DEI DETTAGLI

PORDENONE Piazza XX Settembre resta il centro dell'Estate in città, sia pure nella nuova versione, realizzata in collaborazione con l'associazione Sviluppo e territorio, di un'arena composta da più aree, nel rispetto del distanziamento sociale. Ci sarà dunque la reception per l'accoglienza del pubblico, il bar lounge che sarà attivo solo in occasione degli eventi, l'arena eventi da più di 200 posti a sedere davanti al palco naturale esistente, la copertura con tensostruttura del palco naturale e collocamento di pedana in legno e uno spazio più contenuto dedicato ai bambini. Qui si svolgerà la Notte rosa, inaugurazione ufficiale del calendario estivo, che pure è già partito, così come i concerti. Tutti gli eventi in piazza sono gratuiti, con prenotazione obbligatoria al +39 375 5928824 a cura di Sviluppo e territorio, partner principale del Comune. Incontri e spettacoli si svolgeranno appunto sul palco della Casa del Mutilato. La piazza verrà allestita nei prossimi giorni con 400 sedie per oltre 200 posti a sedere, distanziati. A disposizione in un'area dedicata la casetta-bar aperta durante gli eventi. La festa comincerà sabato 18 luglio alle 21, con l' inaugurazione all'insegna della Notte rosa con quattro cantanti donne (Alexia Pillepich, Clara Danelon, Marzia Lucchetta, Silvia Smaniotto) supportate da una band, per un travolgente Viaggio musicale dagli anni 60 a oggi, da Lucio Battisti ad Aretha Franklin. Da domenica 19 a mercoledì 22, alle 20.30, quattro appuntamenti targati PordenonePensa con Giordano Bruno Guerri e Paolo Crepet, Beatrice Mautino, Maria Giovanna Maglie e Antonio Padellaro, Massimo Picozzi e Alessandra Viero. Venerdì 24 alle 21, concerto dell'orchestra San Marco. Da sabato 25 a martedì 28, il festival internazionale Jazzinsieme dell'associazione Blues in villa: appuntamenti alle 21.15 con i big del jazz, preceduti alle 19 da altri artisti rilevanti del panorama jazzistico. Venerdì 31 alle 21, l'associazione Cultura e musica propone il Lorena Favot trio, concerto attraverso i grandi brani rielaborati della tradizione jazz. Il programma nell'arena cittadina prosegue ad agosto (date e dettagli saranno definiti nei prossimi giorni) con diversi appuntamenti, tra cui i grandi concerti del Music in village con le star del rock, che quest'anno si trasferiscono in centro.

