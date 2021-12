LA NOTTE DI PAURA

TAMBRE Piccoli passi sul posto per scaldare il corpo e una sveglia ogni 30 minuti per tenere la mente in tensione. Grazie a questi piccoli accorgimenti, oltre a una serie di fortunate coincidenze, Giorgio De Bona si è salvato da morte certa. Il 47enne dell'Alpago, dipendente della Mpe di Longarone con la passione per le maratone e lo scialpinismo, era scomparso sabato mattina, dopo un'escursione con le pelli di foca. Le speranze erano ormai al lumicino, quando ieri alle 11.30 è stato ritrovato dai soccorritori, vicino al Monte Cavallo, in comune di Tambre. Era caduto in una dolina a testa in giù: era riuscito a girarsi e a risalire di una quarantina di centimetri grazie a una scala costruita con la neve, ma non a portarsi in salvo. Lì in quella forra ha trascorso la notte, con temperature che sono scese sotto lo zero. Non aveva viveri e nulla da bere: ha mangiato la neve. Aveva il cellulare, però non c'era copertura. Racconta di non aver mai avuto paura: «Ho pensato ai miei cari, a mia moglie ai miei figli, alle persone che conosco, e mi sono fatto forza». De Bona ha trascorso 25 ore e mezza in una gola innevata. «Non avevo freddo continua Sono rimasto vigile e in piedi. L'unico problema era l'aria che arrivava dalle buche ogni mezz'ora. Quando accadeva mi rannicchiavo, ma non troppo, altrimenti non mi sarei più rialzato».

L'ESCURSIONE

Ha dell'incredibile ciò che è accaduto a Giorgio De Bona in questi giorni. Partito alle 7 di sabato per una sciata in solitaria, il 47enne ha fatto perdere le sue tracce. L'allarme è scattato sabato alle 14.30 quando la moglie non lo ha visto rientrare e sono partite subito le ricerche. «Ormai vado da solo spiega il 47enne perché i miei amici non vengono più. Io sono un appassionato ma non cerco mai i pericoli, come l'inghiottitoio in cui sono caduto. Mi piace fare una sciata e basta, mi diverte». De Bona (raggiunto ieri sera al telefono) parla piano. Si trova in ospedale ed è molto provato: «Niente di rotto, per fortuna, nemmeno un ossicino ma sono tanto stanco». Ha ancora la forza per scherzare, sa di essere un miracolato. A dire il vero, l'esito di questa storia non è dipeso soltanto dalla fortuna. De Bona ha resistito con le unghie e con i denti. Si è rialzato dal posto in cui era precipitato «grazie alla rabbia e alla disperazione» e ha trovato un modo per sopravvivere. Ci ha provato e ha funzionato. Certo, ha avuto anche un pizzico di fortuna: non si è rotto nulla, non ha sbattuto la testa tra le rocce durante la caduta e i soccorritori sono riusciti a trovarlo prima che fosse troppo tardi.

L'INCIDENTE

Secondo De Bona c'è stata una convergenza di fattori anche nell'incidente: «Di solito faccio due salite racconta Sabato invece, dopo una salita e una discesa, sono tornato indietro. Arrivare fino alla cima era improponibile per la neve e siccome conosco una via che prosegue verso le rocce del Cavallo l'ho percorsa per tornare a casa. All'improvviso sono finito in un inghiottitoio e mi sono trovato a testa in giù». Il 47enne aggiunge di essere passato in quel punto tantissime volte. A ingannarlo sarebbe stato un cornicione di neve che copriva il buco e che lo ha fatto precipitare nell'oscurità dopo una discesa di rocce, neve e ghiaccio. Dopo essersi ripreso dalla caduta, De Bona riesce a liberarsi ma perde lo zaino e una racchetta. Con fatica risale un piccolo canale, stretto e scivoloso, e torna a rivedere le nuvole. Ma è un vicolo cieco. Intorno a lui ci sono solo pareti verticali e non riesce più muoversi. A quel punto comincia l'attesa. «Ho visto passare gli elicotteri ricorda il 47enne ma non mi hanno visto, perciò mi sono preparato a passare la notte. Ero in vigile attesa e sono sempre stato sveglio per non ghiacciarmi, mettendo la sveglia ogni mezz'ora e camminando sul posto». Tornare indietro non se ne parla. Andare avanti è impossibile. Così De Bona aspetta e costruisce una specie di scala sul cumulo di neve per farsi notare più facilmente dai soccorritori. Uno stratagemma che gli salva la vita.

IL LIETO FINE

«Sono passati altre due volte conclude il 47enne e stavo per prepararmi a un'altra notte. Potevo resistere, lo so. Fortunatamente l'intuito di un soccorritore è venuto in mio aiuto. Hanno girato bene il punto in cui mi trovavo e mi hanno visto mentre sventolavo la mano». Stanco e infreddolito, ma vivo, De Bona è stato recuperato con il verricello e trasportato all'ospedale.

Davide Piol

