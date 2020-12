Notte di paura nel Sandonatese per la possibile piena del Piave prevista verso le 3, con la possibile esondazione nelle prime ore di oggi. Per questo a Fossalta di Piave è stata disposta la chiusura del ponte di barche, che è stato di conseguenza ancorato alla riva. A San Donà di Piave, invece, è stato preventivamente chiuso il parcheggio golenale in via precauzionale considerato ciò che era successo nel recente passato. Disposta la chiusura anche della linea ferroviaria Portogruaro-Casarsa, anche in questo caso a scopo precauzionale. Si è mobilitata quindi la Città Metropolitana, considerata la piena prevista nella notte sulla Provinciale, all'altezza di Musile, allertando, nel contempo tutto il sistema di Protezione Civile. Tutti i fiumi sono monitorati. Gravi danni anche sulle spiagge del litorale e veneziano spazzato dalla potenza delle onde che non hanno dato tregua alle località balneari per l'intera giornata. Questo per l'effetto della combinazione micidiale creata dall'alta marea e dalle raffiche di Scirocco che hanno imperversato per tutto il giorno. Il mare spinto dalla burrasca è risalito sulle spiagge creando nuova erosione e depositando numerosi detriti a Jesolo, Eraclea, Cavallino, Bibione e Caorle.

Babbo, Cibin,

Corazza e De Bortoli

a pagina III

