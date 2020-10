CHIOGGIA

Prima notte di controlli, quella tra sabato e domenica, sul rispetto delle misure anti Covid-19 a Chioggia e Sottomarina. Come anticipato, ieri, dal Gazzettino, si è trattato di un'operazione interforze, coordinata dalla Questura, con la partecipazione di personale, sia in divisa che in borghese, per un totale di almeno sei pattuglie. I controlli sono avvenuti su tutto il territorio comunale, soprattutto nei luoghi più frequentati dai giovani dove, ai problemi di assembramento, si aggiungono quelli legati all'abuso di alcol e ai vandalismi. In particolare sono stati sorvegliati la zona di San Giacomo e di campo del Duomo e, a Sottomarina, piazza Europa, viale Umbria, il Lungomare e viale Mediterraneo.

Sorvegliato speciale della zona era piazza Europa dove hanno stazionato a lungo quattro macchine della polizia di Stato, elevando anche una sanzione a uno dei locali, il Budapest caffè, per somministrazione di alcolici a un minore (17 anni). Il gestore, Adolfo Tiozzo, che ha sempre sostenuto di essere molto attento a questi aspetti, contesta il provvedimento. «Il ragazzo aveva sì chiesto due gin lemon, ma mia figlia, che era al banco e conosce la sua età, gli ha dato due cocktail analcolici. C'è la registrazione delle telecamere che lo dimostra. Farò ricorso contro la sanzione». Complessivamente, forse grazie alla loro presenza, le forze dell'ordine hanno constatato il generale rispetto dell'obbligo di uso della mascherina e l'osservanza, da parte dei locali, dell'orario di chiusura entro le 24.

Il lavoro di agenti e militari, però, non si è fermato allo scoccare della mezzanotte. La chiusura dei locali, in centro, a quell'ora, ha indotto una parte della potenziale clientela giovanile a spostarsi altrove e, ad esempio, in centro a Sant'Anna, nelle vicinanze della chiesa, i residenti sono stati disturbati a lungo dagli schiamazzi e del rumore degli scooter che si erano radunati in loco. La confusione è terminata dopo l'una grazie all'intervento dei carabinieri, chiamati dai cittadini. Altri gruppi di persone si sarebbero, invece, recati al Bingo e nelle sale slot, che non hanno l'obbligo di chiusura a mezzanotte e che, quasi sempre, sono anche dotati di bar annesso. Circostanza che alcuni esercenti ritengono possa configurare una sorta di concorrenza sleale. L'assessore alla polizia locale, Genny Cavazzana, a commento dell'operazione, esprime «il mio personale ringraziamento alla polizia locale e a tutte le forze dell'ordine per il lavoro svolto».

