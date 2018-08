Notte di bufera, torrente esondato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Una notte da bufera: l'ondata di maltempo che si è abbattua in regione tra sabato e ieri ha colpito in particolare la pedemontana pordenonese. Le conseguenze più pesanti a Caneva dove il torrente Grava è esondato allagando le frazioni di Fratta e Stevenà. Fango e detriti finiti sulla linea ferroviaria hanno causato - dalla prima mattina di ieri - anche l'interruzione dei treni sulla linea Sacile-Gemona nel tratta da Aviano a Maniago. Pioggia battente, raffiche di vento e fulmini: Rovesci di pioggia intensi (sino a 50 millimetri in un'ora)...