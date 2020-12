NOTTE DI ATTESA

SAN DONÀ Allerta nel Sandonatese per la possibile piena del Piave prevista nelle ore notturne, con la possibile esondazione nelle prime ore del giorno. Per questo a Fossalta di Piave è stata disposta, come sempre capita quando il Piave inizia a salire, la chiusura del ponte di barche, che è stato di conseguenza ancorato alla riva. A San Donà di Piave, invece, è stato preventivamente chiuso il parcheggio golenale; si tratta di una misura voluta in via precauzionale visto che, in caso di piena, l'area che si trova sotto il ponte della Vittoria, è tra le prime a finire sott'acqua. Da ricordare che è stata disposta la chiusura anche della linea ferroviaria Portogruaro-Casarsa, anche in questo caso a scopo precauzionale, considerato il forte maltempo che persiste in Friuli Venezia Giulia.

La Ritornando al Piave e alle possibili esondazioni, si è mobilitata la Città Metropolitana, considerata la piena prevista nella notte sulla Provinciale, all'altezza di Musile, allertando, nel contempo tutto il sistema di Protezione Civile. Tutti i fiumi sono attenzionati, visto che sono ormai giunti ai limiti. Ecco come Walter Corazza, responsabile dei volontari della Protezione Civile di San Donà, fotografa e sintetizza la situazione generale, con conseguenze a valle, ovvero nel Sandonatese.

«Nel Bellunese, diversamente alla previsione di 2,5 metri di neve che ha indotto la struttura regionale a chiederci la disponibilità per un eventuale intervento, il maltempo si è girato in pioggia comportando il rischio slavine. La Protezione Civile rimane in attesa per eventuale rischio idrogeologico nella fascia pedemontana. Riguardo al Piave, questa notte sono stati aperti gli sbarramenti di Fener e Nervesa per consentire il transito delle portate di piena. Nelle prossime ore sono previste precipitazioni con aumento dell'intensità, ma permane una situazione di normalità».

Ieri pomeriggio il Comune di San Donà ha allertato le quattro famiglie residenti in via Tiro a Segno. «Gli avvisi ai sandonatesi che abitano vicino al Piave sono stati recapitati via sms, whastapp e con alcune telefonate spiega l'assessore alla Protezione civile Walter Codognotto a tutti abbiamo assicurato che la situazione viene monitorata in modo costante dalla Protezione civile e all'occorrenza dalla Polizia locale. In ogni caso l'acqua dovrebbe arrivare solo nel parcheggio del parco golenale, all'altezza del chiosco Chiringuito. Non dovrebbero esserci pericoli per le abitazioni ma siamo pronti ad intervenire con la Protezione civile in caso di necessità. La piena è prevista attorno alle 16 di domani (oggi per chi legge), nel picco massimo l'acqua dovrebbe superare i 4 metri sul livello del Piave, quindi senza pericoli per le case. Secondo la previsione l'acqua dovrebbe defluire in tarda serata».

In tanti ieri in base hanno ricordato con apprensione la piena di due anni fa. «Il Piave non dovrebbe raggiungere gli stessi livelli preoccupanti assicura Codognotto - è bene essere prudenti in questi casi ma non dovrebbero essere interessate altre famiglie oltre a quelle già monitorate. In base all'esperienza e al calcolo dei livelli idrogeologici si presume che l'acqua non dovrebbe tornare a lambire le case delle quattro famiglie di via Lungo Piave Superiore, e quella in Argine Destro, poiché le loro abitazioni si trovano a quota oltre 5 metri». Anche il Comune di Noventa ella serata di ieri ha iniziato a chiudere il varco arginale per precauzione, visto che le previsioni indicano che il maltempo dovrebbe continuare anche oggi e domani.

