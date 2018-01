Notte all'addiaccio per ottanta persone

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NOTTE DI PAURAROVIGO Sono stati attimi di paura, l'altra notte, per circa un'ottantina di residenti di una palazzina in Corso del Popolo, al civico 70, a causa di un spaventoso incendio che si è scatenato al terzo piano dell'edificio. Intorno alle 4, donne, anziani e bambini sono infatti scesi in strada per cercare di portarsi in salvo, allarmati da una nuvola di fumo nero che si stava diffondendo velocemente nella tromba delle scale, fino a raggiungere il sesto piano della palazzina.EDIFICIO EVACUATOAd evacuare l'intero edificio, 24...