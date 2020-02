LA VERTENZA

PORDENONE Mentre a Roma era in corso l'incontro nazionale dell'Associazione Nostra Famiglia e le organizzazioni sindacali all'esterno della sede di San Vito al Tagliamento (dove operano oltre 150 addetti) è stato organizzato un presidio con volantinaggio. Una protesta proprio nel giorno del summit romano che i lavoratori (terapisti della riabilitazione, pedagogisti, educatori e infermieri professionali) hanno voluto lanciare un Sos al territorio. L'obiettivo dei dipendenti era di informare le famiglie dei giovani utenti e la cittadinanza della dura vertenza che si è aperta da quando l'ente ha deciso di cambiare il contratto di lavoro. Secondo i lavoratori - che ribadiscono di essersi sentiti traditi per il mancato confronto e coinvolgimento - l'abbandono del vecchio contratto comporta una serie di penalizzazioni. E il rischio è di perdere importanti professionalità nell'ambito della riabilitazione anche nel centro sanvitese. Nel primo pomeriggio da Roma è arrivata la notizia di un possibile spiraglio che potrebbe aprirsi al tavolo. Alla richieste di fare retromarcia sul contratto e di aprire un confronto sulla situazione finanziaria dell'ente, la delegazione aziendale ha preso tempo. Le richieste saranno portate all'attenzione del Cda e il tavolo sarà aggiornato. Non è un'apertura, ma non è nemmeno una chiusura. È però l'apertura di un possibile dialogo.

VERTICE ROMANO

Nel corso dell'incontro romano tra i vertici dell'Associazione Nostra Famiglia e le organizzazioni sindacali di Cgil, Cisl e Uil della sanità è stato preliminarmente evidenziato che la scelta di voler procedere a una modifica di contratto, avvenuta alla vigilia di un rinnovo contrattuale atteso da oltre tredici anni, è «una decisione iniqua e ingiusta nei confronti dei lavoratori». È stato conseguentemente chiesto che La Nostra Famiglia revochi formalmente quanto deciso, così da consentire una discussione, nel merito delle difficoltà rappresentate, libera da queste pregiudiziali.

Nel merito il sindacato ha poi evidenziato che non è condivisibile «l'insussistenza delle motivazioni di ordine economico avanzate dalla delegazione dell'Associazione, alla luce degli impegni di Governo e Conferenza Stato Regioni sugli incrementi al sistema del privato convenzionato». È stato però aggiunto che «laddove ci fossero problemi con le Regioni rispetto a questo punto, siamo disponibili ad avviare congiuntamente un confronto». In seconda battuta le organizzazioni dei lavoratori, «qualora l'azienda dovesse procedere unilateralmente, non potremmo che chiedere la piena applicazione di tutto quanto verrà concordato nel nuovo ccnl della sanità privata. Questo determinerebbe di fatto che non si avrebbe nessun tipo di risparmio e, quindi, anche gli aspetti economici portati al tavolo di confronto non troverebbero corrispondenza».

LE RICHIESTE

A fronte delle richieste e delle argomentazioni portate, la delegazione Nostra Famiglia ha chiesto un aggiornamento del tavolo di confronto al fine di poter portare la richiesta al consiglio di amministrazione che si terrà lunedì 17 febbraio. Anche il tavolo a quel punto è stato aggiornato a mercoledì 19 febbraio. Per quel tavolo è stata chiesta la consegna di diversa documentazione tra cui i bilanci degli ultimi cinque anni con le relative relazioni di gestione nonché i sistemi tariffari in vigore nelle sei Regioni in cui opera La Nostra Famiglia. Sino a quella data l'allarme del sindacato resta alto e i presidi continueranno fuori dalle strutture con bandiere e cartelli in attesa di risposta alla nostra richiesta. Sarà nostra cura informarvi tempestivamente sul proseguo del confronto.

