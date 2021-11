Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

John Julius Norwich (1929-2018) storico, conduttore televisivo, presidente del Venice in Peril Fund Visse per la maggior parte della sua vita nel cuore di Little Venice, in una grande villa isolata di Warwick Avenue, a Londra, e in quella casa è morto il primo giugno 2018, all'età di 88 anni. Ma John Julius Cooper, visconte di Norwich, a Venezia - quella vera - fu legato moltissimo, e in città fu anzi più conosciuto come John Julius...