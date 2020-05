L'ACCORDO

UDINE Una giornata di trattative serrate, conclusasi solo in serata con il premier Giuseppe Conte che ha accolto le proposte di norme di sicurezza avanzata dal Comitato delle Regioni e Province autonome, che alla fine hanno fatto fronte comune e in cambio di regole meno stringenti di quanto prospettato si sono assunte importanti responsabilità per garantire che non si ripeta una seconda ondata epidemica.

Lunedì prossimo le attività economiche che sono ancora in lockdown - in particolare negozi al dettaglio, centri commerciali, saloni di barbieri, parrucchiere e centri estetici e anche spiagge - potranno riaprire i battenti.

Seguendo le linee guida che le Regioni, ieri sul finire del pomeriggio, hanno illustrato al Governo in un documento unitario. Documento che smorza le norme ma che allo stesso tempo impone agli operatori commerciali di operare in primo luogo su prenotazione, conservando il registro delle prenotazioni per quattordici giorni. Il tempo giudicato sufficiente per poter fornire alle autorità sanitarie i nominativi delle persone presenti in sala nello stesso momento in cui fossero stati presenti eventuali contagiati. In molte attività, inoltre, potrà essere rilevata la temperatura corporea dei clienti.

L'INIZIO GIORNATA

I vademecum organizzativi predisposti dall'Inail e dal comitato tecnico scientifico erano finiti nel mirino delle Regioni. Tra i primi a contestarle era stato proprio il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. «Così come sono, sono inapplicabili», aveva detto. In mattina si era registrata anche una spaccatura tra le Regioni del Nord, con lo stesso Fedriga e il veneto Zaia pronti a sostenere l'emiliano Bonaccini (Pd) per una riapertura differenziata su scala territoriale contrapposti al leghista e lombado Fontana. Le differenze di vedute si sono poi ricomposte e la Conferenza delle Regioni ha inviato al governo un documento unitario contenente linee guida di indirizzo per le riaperture.

LE PAROLE DI FEDRIGA

«Un ottimo risultato che dà ragione al lavoro svolto dalla Conferenza in vista della ripartenza programmata per lunedì - ha commentato in serata Massimiliano Fedriga, che questa mattina a Trieste illustrerà i risultati in una conferenza stampa - di enorme responsabilità istituzionale che punta al superamento delle criticità dei protocolli Inail e alla definizione dei perimetri entro cui le categorie interessate dovranno operare da lunedì prossimo». Un clima e un tono diverso da quello della mattinata in cui le Regioni chiedevano cose diverse: da una parte il patto Fedriga-Zaia con l'istanza di poter avere margini di manovra ampi. Dall'altra la Lombardia che chiedeva regole uguali per tutti. Frattura poi composta. «Auspico che il documento unitario venga fatto proprio dal governo inaugurando una nuova stagione di responsabilità e operosità».

REGOLE DIVISIVE

Ma vediamo che cosa non ci dovrebbero essere dubbi. Da lunedì via libera agli spostamenti sul territorio regionale. Ci si potrà muovere - senza dunque più le limitazioni e quindi l'obbligo dell'autocertificazione - nell'intera regione Friuli Venezia Giulia. Salvo - e questa è un'altra regola certa, per altro già in vigore - si registrino particolari rialzi nelle curve dei contagi in alcune aree territoriali anche ristrette: in quel caso scatteranno dei mini-lockdown che limiteranno nuovamente i movimenti. Sembrerebbe che anche la richiesta degli spostamenti dei residenti nelle province contigue a cavallo tra Friuli Venezia Giulia e VenEto - sempre a partire da lunedì prossimo - per raggiungere e fare visita a parenti e amici possano avvenire. La lettera congiunta di Fedriga e Zaia ai prefetti è stata inviata come una comunicazione. Per cui - si è appreso ieri - se entro lunedì non arriveranno comunicazioni contrarie i due governatori sono pronti ad aprire i confini. Scatterebbe - anche se è improprio chiamarlo così - una sorta di silenzio-assenso. E dunque i residenti nelle arre territoriali della Destra Tagliamento e della provincia di Udine potranno recarsi nei territori delle province di Treviso, Venezia e Belluno. E ovviamente viceversa. Certezza, sempre sul fronte delle attività produttive, anche sul fatto che le Regioni possono autonomamente agire con regolamenti propri nel rispetto, però, dei principi guida contenuti nei protocolli nazionali. Su quest'ultimo aspetto sarà necessario il bollino del decreto sulle riaperture che il governo ha di fatto pronto.

L'ULTIMA PROPOSTA

Riguarda gli esercizi che dispongono di posti a sedere, invitati a privilegiare l'accesso tramite prenotazione e a mantenere l'elenco dei soggetti che hanno prenotato per un periodo di 14 giorni, in modo tale che in eventuali casi di nuovi casi di Covid 19 sia possibile rintracciare anche i commensali presenti. Una pratica simile potrebbe riguardare anche le spiagge.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA