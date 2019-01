CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

NORME E LAVOROPORDENONE Il campanello d'allarme Unindustria Pordenone lo aveva suonato all'inizio dello scorso mese di dicembre: con le nuove regole del decreto Dignità molti lavoratori a termine rischiavano di non vedersi rinnovato il contratto che in moltissimi casi nelle aziende era in scadenza con la fine dell'anno. La simulazione fatta dall'associazione degli imprenditori del Friuli occidentale parlava di circa 1.500 lavoratori a rischio. Vista la situazione e gli umori volti alla prudenza delle imprese rispetto al rallentamento che...