Non accadeva dalla primavera, quando il lockdown doveva ancora finire del tutto. Ma ieri è successo: con 947 contagi in una giornata, l'Italia è tornata ai livelli di metà maggio, per quanto riguarda la variazione quotidiana di infezioni. Un aumento a cui contribuisce anche (e soprattutto) il Nordest, con 141 nuovi casi in Veneto e altri 36 in Friuli Venezia Giulia. I soggetti attualmente positivi in Veneto salgono a 1.944. Di questi, 44 sono ricoverati in area non critica e 6 in Terapia intensiva. Gli altri contagiati sono invece in isolamento domiciliare, un dato che comprende pure i contatti e che cresce a quota 6.528, dei quali però solo 124 manifestano sintomi. Altri 3 decessi aggiornano la conta a 2.101. Rispetto al totale regionale, spicca la situazione di Treviso, provincia che da sola assomma 82 nuovi casi. Secondo l'Ulss 2, l'impennata è legata al virus d'importazione, com'era già accaduto all'ex caserma Serena. Nello stabilimento Aia di Vazzola, i controlli hanno accertato finora 57, di cui 53 appartenenti alla comunità senegalese. Buona parte degli altri sono poi connessi al rientro dei vacanzieri dalla Croazia.

