Nonostante le iscrizioni ai minimi storici, le scuole primarie a tempo normale quest'anno non dovranno rinunciare alle prime classi. È del marzo scorso la notizia che in città alcune primarie, tra queste la Antonio Fogazzaro a Chiesanuova, non erano riuscite a raggiungere il numero minimo di iscrizioni per la formazione della prima classe, fissato dal ministero dell'Istruzione a 15 alunni. Il rischio era che a settembre alcuni istituti dovessero rinunciare alle prime. A distanza di due mesi e mezzo, però, l'allarme pare proprio essere...