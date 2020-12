Nonostante le incertezze date dalla pandemia, la voglia di trascorrere un Natale il più possibile vicino alla normalità ha spinto amministrazioni comunali, associazioni, pro loco, volontari, a mettersi in prima linea per evitare il più possibile la cancellazione degli eventi previsti proponendoli in una versione rivista e corretta. In questo modo si cerca di non perdere del tutto il clima di festa che solitamente si respira in questo periodo. Il presepe diventa quindi non più solo simbolo della ritualità del passaggio dalle tenebre alla luce, ma incarna a tutti gli effetti la volontà di una rinascita.

Se la dodicesima edizione di Presepi in Villa - rassegna dell'arte presepiale in regione che solitamente era ospitata nell'Esedra di Levante a Villa Manin - non si farà, il Covid non ferma comunque altre rappresentazioni della natività. La più importante è Presepi in FVG, che quest'anno si candida a essere un vero inno alla resilienza e alla speranza, all'insegna del si può fare sfruttando anche le nuove tecnologie. Il centro di tutto, infatti, è il sito web presepifvg.it dove si trova la mappa di oltre un centinaio di siti dove è possibile, in totale sicurezza senza il rischio di assembramenti

Gualtieri a pagina II

© RIPRODUZIONE RISERVATA