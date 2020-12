Nonostante le difficoltà di un anno segnato in ogni suo aspetto dall'emergenza sanitaria, il sindaco promuove l'operato della sua amministrazione. Il voto? «7 più ha detto ieri alla conferenza stampa di fine anno, ritardata a causa del terremoto in Croazia la cui scossa è stata avvertita anche a Palazzo D'Aronco spingendo tutti ad una momentanea evacuazione -. È stato un anno terribile, ma nonostante questo abbiamo portato a termine tante cose. Sono soddisfatto». Il primo successo elencato da Pietro Fontanini nel bilancio 2020 è stato via Mercatovecchio, ma «questo 2020 è stato un anno difficile e impegnativo e nella seconda parte hanno inciso pesantemente i lutti per i nostri concittadini - ha sottolineato il primo cittadino - guardiamo al 2021 con speranza e ottimismo perché c'è il vaccino che ci dà la possibilità di fronteggiare il problema».

A elencare i numeri dell'emergenza sociale causa coronavirus è stato l'assessore alla salute, Giovanni Barillari: «A Udine ha detto - sono 6mila le persone in carico ai servizi sociali. Quest'anno abbiamo erogato 570 mila euro di buoni spesa a più di 2500 nuclei familiari e il provvedimento è stato rifinanziato in questa seconda fase».

