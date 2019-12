«Non voglio colpire Atlantia»

«Non credo che le norme messe a punto dalla ministra De Micheli creino problemi al sistema perché noi non stiamo disponendo la revoca o la decadenza delle concessioni». Così il premier Conte in un'intervista a proposito del caso Autostrade, società che fa capo alla famiglia Benetton. «Ne approfittiamo per introdurre un regime più uniforme e trasparente - dice ancora Conte - Ricordo che c'è una relazione della Corte dei Conti molto critica sul sistema delle concessioni in essere segnalando addirittura un problema fonte di incertezza giuridica. C'era l'esigenza di intervenire anche in caso di decadenza o revoca per avere procedimenti più trasparenti». «Noi - aggiunge il premier - stiamo cercando di dire che, in caso di revoca o decadenza, la gestione può essere affidata ad Anas. Non leviamo gli indennizzi, ma applichiamo la disciplina uniforme del codice degli appalti. Non c'è nessun allarme per il mondo delle concessioni perché a chi ha fatto investimenti, anche in caso di inadempimento, sono riconosciuti gli indennizzi per i costi sostenuti. È però ovvio, e c'è scritto, che norme di maggior favore non si applicano».

