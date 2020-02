LO SPORT

Umana Reyer-Ttt Riga non si giocherà, il club lettone non vuole avere contatti con atlete del Veneto per paura di un contagio da coronavirus. La telenovela sull'ultimo turno di regular season del Girone A di Eurolega, che si sarebbe dovuto giocare oggi alle 17.00 a Lubiana, ieri si è arricchita di un altro colpo di scena. Quando ormai sembrava che la situazione fosse risolta, con la sfida spostata alla Stozice Arena in Slovenia a porte chiuse evitando così alle lettoni una «sgradita» trasferta al Taliercio, il Ttt Riga ha fatto dietrofront.

Con una nota postata sulla propria pagina Facebook, la società verso mezzogiorno ha annunciato ieri che non avrebbe raggiunto Lubiana per disputare la partita (stessa decisione presa dalle ungheresi di Sopron che avrebbero dovuto sfidare il Famila Schio dopo la gara della Reyer ma che già martedì avevano annunciato la rinuncia). «Valutando condizioni e fattori di rischio, oltre alle raccomandazioni dei nostri specialisti, il Ttt Riga ha deciso di rinunciare al viaggio di giovedì 27 febbraio. Il COVID-19 (coronavirus ndr) ha contagiato già più di 300 persone e causato 11 decessi.

Le stesse autorità italiane hanno bloccato qualsiasi manifestazione pubblica fino a domenica primo marzo anticipando persino la fine del Carnevale a Venezia» recita il testo del club lettone. «Il ministero della Salute lettone e il centro di infettivologia hanno consigliato di valutare con la massima attenzione la necessità di recarsi nelle regioni contagiate e di evitare qualsiasi contatto con le persone che sono state nelle regioni colpite dal virus. La decisione di spostare la partita in un Paese non colpito dal virus non basta a proteggere le nostre giocatrici.

C'è la possibilità che, una volta rientrate in Lettonia, le atlete vengano messe in quarantena con ripercussioni sulla partecipazione ad altre competizioni e rischi per i familiari. Non rischieremo la loro salute per una manifestazione sportiva».

RIFIUTO

In sintesi giocare a porte chiuse al Taliercio, a Lubiana o a New York non cambia la sostanza: il club lettone non vuole mescolarsi con le orogranata (come le ungheresi di Sopron con le scledensi) in quanto residenti in Veneto. Una presa di posizione che ieri ha spinto la Fiba a contattare ufficiosamente Reyer e Schio comunicando il rinvio delle partite a data da destinarsi e invitando i due club a non organizzare la trasferta in Slovenia.

Immediata la replica di Schio: «Dopo tali conferme da parte degli organi internazionali che governano il basket, il Famila Schio seguirà l'evolversi dei fatti, tutelandosi preventivamente a livello legale, se il verdetto del giudice sportivo in merito alla gara di Lubiana non dovesse essere vittoria a tavolino in favore di Schio». La Reyer, invitata a rilasciare un commento, ha preferito invece non rilasciare dichiarazioni «in attesa di una nota ufficiale della Fiba» nella quale la Federazione scriva nero su bianco cosa deciderà ora. Riga e Sopron del resto hanno cavalcato la decisione assunta dalla Federbasket di sospendere e rinviare a data da destinarsi tutte le partite del prossimo weekend in serie A, A2 e B maschile e in A1 e A2 femminile. Eppure il trattamento da «untori» riservato alle atlete di Umana e Schio non è piaciuto a Giovanni Petrucci, presidente Federbasket. «Ho scritto alla Fiba chiedendo di prendere provvedimenti contro chi discrimina l'Italia ha detto il primo dirigente del basket italiano all'Ansa . Ho scritto anche al ministro Spadafora e al presidente del Coni, Malagò. Capisco che non è facile, ma questa situazione lede l'immagine dello sport italiano e del Paese intero».

Giacomo Garbisa

