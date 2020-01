Non vedono più passare lo scuolabus, nè il portalettere, da almeno una ventina di giorni. Ossia da quando il Comune, su sollecitazione del Genio Civile, ha disposto la chiusura di via Argine Sinistro, la strada arginale sul Canalbianco al confine tra Rovigo, Bosaro e Arquà Polesine. Sono una ventina le famiglie prigioniere della frana che ha provocato lo smottamento della sponda del corso d'acqua, mettendo a rischio la strada ricavata sull'argine. I rilievi da parte dei tecnici per verificare la sicurezza dell'arginatura sono già iniziati, ma non è ancora stato pronosticato alcun termine per i lavori di consolidamento. E così le proteste si fanno ogni giorno più consistenti. «Ho pagato lo scuolabus per mio figlio per l'intero anno, spendendo 285 euro, ma ora sono costretta a portarlo e andarlo a prendere in macchina», sbotta una mamma. E un'altra residente le fa eco. «Dopo due settimane che non vedevo arrivare la posta, perchè il portalettere non passa più, mi sono vista costretta ad andare a ritirare la corrispondenza direttamente al centro di smistamento». Gli abitanti di via Valmolin e via Argine Sinistro lamentano l'assenza delle istituzioni: «Nessuno si è presentato qui a spiegarci cosa accadrà: hanno emesso l'ordinanza e basta».

