Un messaggio della Protezione civile regionale ai cittadini, affinché nonostante gli allentamenti della quarantena rispettino le regole di sicurezza è stato caricato ieri sui social: «Siamo impegnati in questa emergenza #Coronavirus da fine gennaio con la dichiarazione dello stato di emergenza e nell'operatività quotidiana dal 23 febbraio - ricorda la Protezione civile - Sono quindi 75 giorni di lavoro a servizio dei cittadini con i #volontaridivalore impegnati in tutte la attività necessarie. In questa fase 2 è fondamentale il contributo di ogni singolo cittadino a garanzia di quanto è stato fatto. Ricordiamoci che i comportamenti scorretti di 1 solo cittadino possono fare ripartire il contagio ed è quello che nessuno desidera».

«Restiamo dunque in casa e usciamo solo per motivi di lavoro - è l'invito - necessità e salute e per attività sportiva sempre dotati di mascherina indossata correttamente. Evitiamo i contatti ravvicinati e gli assembramenti che sono vietati. Evitiamo di recarci in luoghi affollati. Cerchiamo di capire che siamo tuttora in quell'emergenza che ha provocato 30.000 vittime e tanta sofferenza e cerchiamo di essere altruisti, non pensiamo solo ai nostri desideri e piaceri ma anche al bene degli altri. È quantomai evidente che niente sarà più come prima, ma se lo vogliamo potrà essere anche meglio! Dipende solo da noi cambiare la prospettiva e affrontare questo momento rispettando le regole con rinnovato senso di responsabilità».

