Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ALLARMEPORDENONE Sono praticamente invisibili, sia perché non hanno un ordine professionale a cui fare riferimento, sia perché tardano a comparire negli elenchi dei Dipartimenti di prevenzione.Ma c'è un altro problema, che molto probabilmente si trova alla base della piramide: al momento sono necessari, anche se non rispettano gli obblighi di legge legati alla vaccinazione in ambito sanitario.Sono gli operatori sociosanitari (non...