«Non sono il male, hanno voglia di fare E io, dopo 30 anni, devo tirare il fiato»

IL CASOVENEZIA Veneziani o stranieri, per lui non fa differenza, l'importante è che abbiano voglia di fare. Francesco Zorzetto, lo storico Checco della Cantina di San Felice, non pone distinzione di sorta, per lui l'importante è il rispetto per il lavoro: «Che siano cinesi o meno, l'importante è che abbiano voglia di lavorare, quello che conta sono le persone, che siano stranieri o meno non rileva». La sua cantina è passata di mano, ora è gestita dai cinesi, ma Checco ci tiene a precisare il motivo della sua scelta: «Ho venduto...