«Non solo strade, serve formazione»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA NOMINABELLUNO «Bisogna investire molto sul capitale umano, non solo sulle infrastrutture. È necessario lavorare su area vasta mettendo in campo soluzioni per il vivere in montagna che vadano oltre i confini»: Roger De Menech, da qualche giorno di nuovo presidente dei Fondi dei Comuni confinanti (Fcc), traccia in questo modo le linee che lo guideranno nella gestione dei Fondi nell'arco di tempo in cui ne avrà la responsabilità. E poi precisa: «Dobbiamo fare le infrastrutture, investire in strade, scuole, piste ciclabili. Ma a fianco di...