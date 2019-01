Non solo shopping alle nuove Torri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RIQUALIFICAZIONEROVIGO Per i vent'anni dalla nascita, il centro commerciale Le Torri di Rovigo, si regala una nuova vita. Ad annunciarlo è l'architetto Luigi Domenico Barbato, nominato direttore della struttura nei mesi scorsi.La struttura di via Sacro Cuore necessita da tanti anni, si può dire già da subito, visto che il giorno stesso dell'inaugurazione, vennero messi i sigilli per la chiusura, di un vero rilancio. L'Ascom nel novembre 2009, in occasione dei dieci anni dalla nascita de Le Torri, organizzò un viaggio in Carinzia, per...