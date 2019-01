Non solo fuochi. Mostre, rievocazioni e attività benefiche su tutto il territorio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE MANIFESTAZIONIAnche ieri, in occasione dell'Epifania, moltissime manifestazioni su tutto il territorio metropolitano, con le rievocazioni dell'Adorazione dei Magi e i Presepe viventi, nuovi falò, manifestazioni con le befane e, naturalmente, cioccolata calda e dolcetti per i bambini e un bicchiare di vin brulé per gli adulti. Ecco come è andata la giornata.MESTREUn pomeriggio festoso al parco Piraghetto dove dopo la passeggiata La Befana vien dal Nordic sono state organizzati laboratori creativi e letture animate per i piccoli. A seguire...