Non solo cani e gatti abbandonati ma anche iguane e pesci tropicali

ABBANDONIPORDENONE Se nella Destra Tagliamento è allarme per i danni provocati dagli animali selvatici, la situazione sul fronte degli abbandoni non va meglio. E non solo per quanto riguarda cani e gatti, ma anche per gli animali selvatici. Per questi ultimi, trattandosi di esemplari non comuni, spesso capita che i proprietari non riescano più a gestirli e che li abbandonino. Pitone reale a parte - quello che una settimana fa era stato trovato nello scantinato di un condominio di viale della Libertà a Pordenone (nei giorni successivi il...