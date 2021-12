Paruzzi: famiglia che nel Tarvisiano - e non solo - significa parecchio. La sua espressione pubblica maggiore resta senz'altro Gabriella, fuoriclasse nello sci da fondo: medaglia d'oro alle Olimpiadi di Salt Lake City 2002 (nel conto olimpico per lei anche quattro bronzi), vincitrice della coppa del Mondo 2004, tre volte seconda e due terza ai mondiali, 14 i campionati italiani conquistati. Ma anche il primogenito dei due figli di Lucio e di Giuliana Foschiatti - Marco da ragazzo si è fatto valere nello sport. Quattordicenne è diventato tricolore nazionale nella combinata nordica, poi ha dirottato la propria passione sul ciclismo talvolta arrivando primo e battendosi sino alla categoria Allievi per concludere sulle mountain bike. Chiuso con l'agonismo, da un bel po' fa parte della Polizia di Stato e sta prestando servizio a Tarvisio. Non lontano dalla sua casa di Fusine Valromana dove ha appena avviato una apprezzabile iniziativa: ovvero raccogliere fondi da devolvere in favore della locale parrocchia di San Leopoldo. Col sostegno della moglie Michela e di una pattuglia di volontari dall'inizio di dicembre e sino alla Epifania allestisce un piccolo mercato.

