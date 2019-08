«Non solo asfalto, ma anche servizi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Non soltanto strade, ma anche servizi tecnologici, per un miglioramento complessivo della mobilità. È quanto hanno chiesto il sindaco ampezzano Gianpietro Ghedina e Benedetto Gaffarini, assessore comunale all'urbanistica, nell'incontro romano di ieri. Si è fatta una panoramica complessiva sulla conca, assieme a Massimo Simonini, amministratore delegato Anas, Gabriella Manginelli del compartimento Veneto, con dirigenti e tecnici delle rispettive strutture: «La riunione di Roma è stata importante e proficua per programmare gli interventi...