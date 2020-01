NON SOLLEVARE ORA

MESTRE Alberto Scotti è un ingegnere marittimo che dal 1987 al 2009 è stato direttore del progetto Mose, attraverso la Technital di cui è presidente e amministratore delegato. Nel 2009 venne allontanato dalle imprese che facevano parte del Consorzio Venezia Nuova (Cvn) perché, ha raccontato recentemente in un'intervista al nostro giornale, «c'era una divergenza di vedute, un atteggiamento ostile nei miei confronti. Mi è stato addirittura vietato di andare in cantiere a fare i sopralluoghi, perché ogni volta rilevavo qualcosa che non andava». Nel 2015 è rientrato come consulente esterno a ore, chiamato dai due commissari nominati per guidare il Cvn dopo lo scandalo tangenti perché c'era bisogno di personaggi che conoscessero a fondo il sistema Mose.

Scotti è uno degli esperti che crede nella data di consegna indicata per la fine del 2021 e sta lavorando perché sia possibile. Che si possa attivare prima non ci crede.

- Una delle criticità è l'aria condizionata: «Non è ancora completata nelle gallerie sotterrane - aveva detto nell'intervista - e a quest'ora doveva essere già conclusa. E ci vorrà come minimo un altro anno invece». È un problema perché, «mantenendo determinate condizioni dell'aria attraverso le gallerie, si evita l'invecchiamento precoce dovuto alla corrosione, uno dei problemi delle cerniere. Non è irrisolvibile ma aumenterà il costo della manutenzione, che si dovrà fare più spesso».

- Secondo l'ingegner Scotti e gli altri tecnici che la pensano come lui, lunedì scorso il vento di scirocco, se si fosse sollevato, avrebbe costituito un problema.

- Altro elemento ostativo è la mancanza di condizioni minime di sicurezza e servizi ausiliari.

- Mancanza di ascensori.

- Per effettuare la manovra di sollevamento delle paratoie ci vogliono 5 ore, e non un'ora.

- I benefici derivanti dall'alzare solo parte delle paratoie, nel caso di lunedì quelle di Treporti, sarebbero trascurabili o addirittura potrebbero portare a un peggioramento.

- In caso di guasto l'alimentazione di riserva del sistema di automazione non sarebbe sufficiente, mancherebbero gruppi di continuità per due ore di autonomia.

- Eventuale perdita di potenza dalla rete Enel per il compressore e conseguente black-out.

- Se le paratoie rimangono sollevate con la marea che esce, con un dislivello contrario le paratoie si potrebbero danneggiare ribaltandosi dall'altra parte. (e.t.)

