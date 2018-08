Non soccorse il ragazzo e fuggì accusata di omicidio stradale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCHIESTAPADOVA Il 31 marzo scorso Elena Marazzato, ventenne di Camposampiero, stava raggiungendo i suoi amici per una serata come le altre quando a Piombino Dese, in via Gattoeo di Torreselle, la sua Mercedes Classe A investiva e gettava in un fosso a bordo strada Ihab Abou El Seoud, diciannovenne di Levada di Piombino Dese che stava rincasando da Trebaseleghe, dove aveva lavorato in un bar. Il giovane, sbalzato dalla sua bicicletta nel fossato, aveva perso conoscenza per l'urto morendo annegato alcuni minuti dopo, mentre lei si era data...