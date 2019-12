«Non so cosa mi sia successo e non riesco a ricordarmi nulla». La mamma del piccolo Michele non è in grado di ricostruire nei minimi dettagli la tragedia che ha colpito la sua famiglia. Neppure davanti al professionista che la sta assistendo riesce a ricordare quei drammatici momenti che hanno segnato il destino del suo bimbo di soli cinque mesi. Sembra sopita, a tratti assente, ma soprattutto non dimostra la lucidità necessaria per affrontare l'argomento. «La mia cliente non ha ancora preso coscienza dell'accaduto e non si capacita del fatto che Michele non ci sia più»: l'avvocato Leonardo Massaro ha ricevuto i due giovani ieri mattina nel suo studio. La coppia è sconvolta. In particolare il marito soffre di un grave stato di prostrazione. La ventinovenne non riesce ad affrontare la questione con cognizione di causa: «Ricorda che il bambino piangeva da oltre due ore, forse due ore e mezza, probabilmente per colpa di un dentino che stava spuntando - racconta il legale - ma non è in grado di riferire se l'ha cullato con troppo vigore». La difesa sembra imperniata sulla tesi del black out momentaneo, che avrebbe impedito alla donna di rendersi conto del grave danno provocato al bimbo, almeno fino al momento in cui l'ha adagiato sul lettino.

Ingegneri a pagina XII

© RIPRODUZIONE RISERVATA