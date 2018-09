«Non so come mi sia uscita quella frase» L'imbarazzo della mamma a tempo pieno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Non sono iscritta a nessun partito», assicura Valentina Pavan, 36 anni, nel mezzo della bufera mediatica sul suo violento post contro Salvini. E a fatica le si riesce a tirar fuori il suo tifo per il centrosinistra: «Di certo non simpatizzo per Salvini e la Lega, ma ho cominciato solo da poco a interessarmi di politica, grazie all'esperienza nel mondo della scuola». L'assessora nel mirino della Lega quasi non sa spiegarsi quel post così lontano dal suo stile: «L'ho scritto io, non è una bufala - dice al telefono qualche ora prima delle...