LA REPLICA

BELLUNO «Non siamo negazionisti, vogliamo cercare un equilibrio tra sicurezza e diritto al lavoro. Con il sindaco Jacopo Massaro? Non ci vogliamo parlare». Dopo la grande manifestazione di lunedì le idee, gli organizzatori, le hanno ancora più chiare. A giorni verrà organizzata una nuova protesta, sarà un flash mob questa volta, e si sta lavorando per portare le istanze della categoria a Venezia, sul tavolo del governatore Luca Zaia. Si salta a piè pari il sindaco di Belluno, che non presentandosi alla serata ha deluso un po' tutti. Ma il primo cittadino si dice disponibile a parlare con una delegazione per farsi portavoce delle richieste in Regione e al Governo.

«POLITICIZZATI»

«Non sono andato in piazza, anche se in un primo momento avevo detto che avrei partecipato spiega -, perché all'ultimo ho capito che si trattava di una manifestazione politicizzata e io, come rappresentante di tutti i cittadini, ho ritenuto non corretto esserci». Poco male, gli esercenti hanno tutta l'intenzione di continuare da soli e di procedere a grandi falcate verso i palazzi della laguna. Il day after è soddisfazione, ma anche amarezza perché ieri il web si è scatenato contro la piazza tacciata di essere negazionista e complottista. Silvia Zanardo e Massimo Bortoluzzi, dell'organizzazione, hanno portato pazienza e risposto a molte delle provocazioni pubblicate sui social ribadendo la loro posizione. Dalle parole pronunciate in piazza i due non prendono le distanze, ma ribadiscono le loro ragioni. «Non siamo assolutamente negazionisti spiega Zanardo -, io l'ho anche dichiarato nel mio discorso di apertura lunedì. Non posso esserlo anche perché io il Covid l'ho preso e anche mio figlio. Stiamo solo cercando di chiedere alla politica un equilibrio tra il necessario contenimento della pandemia e la necessità, per noi, di continuare a lavorare». Chiedono regole certe e ferme una volta per tutte, chiedono alle istituzioni coerenza e non hanno paura a dichiarare come le scelte di quest'estate di mantenere, nonostante i rischi, le serate di festa del giovedì, sia stato un errore da imputare al Comune. Chiedono anche una informazione puntuale su tutto, compresi i rischi legati al restare troppo tempo chiusi in casa. Massaro, da parte sua, non prende le distanze nonostante le polemiche rimbalzate ieri nei social e, anzi, si dice disponibile al dialogo. «Buona parte delle questioni sollevate io le condivido spiega -, d'altra parte ho sempre dichiarato l'inutilità, a mio avviso, di certe misure come la chiusura dei ristoranti alle 18. Non credo che questo abbia migliorato la situazione dei contagi, ecco. Ho anche criticato alcune mosse del Governo, che in qualche modo ha tradito il rapporto di fiducia con gli imprenditori perché in un primo momento li aveva invitati a fare investimenti in campo igienico sanitario«. Ma la piazza con Massaro non vuole sedersi a tavolino. «Non è venuto perché temeva le critiche della gente concludono Zanardo e Bortoluzzi -, noi vogliamo parlare direttamente con Zaia».

Alessia Trentin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA