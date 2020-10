L'INTERVISTA

Assessore Bottacin, facciamo un po' di chiarezza. Il nostro articolo sullo studio della Fondazione Isi di Torino, che ha posto Belluno tra le città in cui è più probabile incrociare un soggetto positivo al Covid, ha generato un acceso dibattito.

«È vero. Io stesso ho ricevuto diverse chiamate e messaggi da persone che mi chiedevano come si potessero scrivere certe cose».

Eppure chi ha condotto lo studio si è appoggiato sui dati del ministero della Salute e della Protezione civile.

«Infatti la notizia c'è ed è ovvio che un giornalista bravo, appena la sente, la scrive. L'avrei pubblicata anch'io. Il problema che ho sollevato non è tanto sulla divulgazione della notizia quanto sulla verità o meno di ciò che è emerso dallo studio».

Cioè che se si radunassero 100 bellunesi in una stanza si avrebbe il 72% di possibilità di incrociarne uno positivo e quindi contagioso. Lei ha dichiarato che questo risultato non è condivisibile per motivi oggettivi e inconfutabili.

«Lo studio non ha preso in considerazione il numero di tamponi eseguito dalle varie Regioni. Ovviamente più ne fai, più rischi di trovare positivi. Il Veneto ne sta facendo circa 430 al giorno ogni 100mila abitanti. La Lombardia 280. E sto parlando solo degli ultimi giorni».

Sta dicendo che nonostante il numero più alto di positivi il rischio di contagio è minore perché sono già isolati.

«Esatto. A Belluno un positivo non lo trovi in giro, a Taranto forse si. È stata la nostra arma vincente fin dall'inizio: tanti tamponi, individuare i positivi, metterli in isolamento e frenare il contagio. Ricordiamoci che il 95% è asintomatico. Quindi se non fai il tampone non lo sai. Ecco perché il rischio di contagio è più alto nelle Regioni che ne fanno pochi. Perché i positivi sono liberi di girare e contagiare».

Tuttavia lo studio torinese ha preso in considerazione dieci giorni. Invece sembra che lei si stia soffermando sui positivi giornalieri.

«No, mi riferivo al dato generale ma non cambia. Non voglio passare per presuntuoso. Vivendo da fine febbraio in mezzo a numeri e modelli matematici ormai vedo subito se si è tenuto conto di tutto. Sono stati fatti tanti studi. Il 28 aprile, ad esempio, le agenzie di stampa avevano divulgato lo studio del comitato tecnico scientifico secondo cui se si fosse riaperto tutto si avrebbero avuto 150mila persone in terapia intensiva. Lo contestai il giorno stesso perché i dati di partenza non erano corretti. E infatti non è successo».

Quindi non c'è da preoccuparsi?

«Tutt'altro. Il virus c'è e i contagi stanno crescendo. Non deve passare il messaggio che tutto è finto o finito. A Belluno hanno riaperto il reparto covid, tanto per essere chiari. Vuol dire che ci sono pazienti positivi. Non sono come quelli di marzo ma ci sono».

Stando ai vostri dati regionali com'è la situazione a Belluno?

«Negli ultimi giorni abbiamo rilevato un incremento maggiore di positivi rispetto alle altre province. Ci sono più di 30 ospedalizzati su 330 del Veneto. Circa il 10%. Ma i bellunesi sono il 5% della popolazione quindi c'è un'incidenza maggiore».

Senza contare i focolai nella parte alta della provincia.

«Sì, ma gli stessi focolai in provincia di Padova, in termini percentuali, avrebbero cambiato poco o nulla nell'andamento generale dei contagi. Qui è diverso. Essendo pochi, le piccole variazioni sballano tutto. Per contro ci sono pochi ricoverati in terapia intensiva».

Cosa si può dire ai bellunesi?

«Che il virus c'è ancora e bisogna tenere alta l'attenzione».

Davide Piol

© riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA