«Non siamo diversi dagli altri partiti il ministro della Giustizia chiarisca»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Roberta Lombardi, capogruppo del M5S in Regione, perché il suo nome esce fuori in questa inchiesta?«Il mio nome esce fuori perché il costruttore Luca Parnasi stava cercando di accreditarsi con tutti i partiti e siccome alle scorse elezioni ero un soggetto molto evidente a livello regionale, in quanto candidata presidente, ha provato ad avvicinarmi, ma con me non attaccò».Cose le chiese Parnasi?«Mi chiese un incontro nel suo ufficio, ma io pretesi e ottenni che avvenisse alla Camera affinché la sua presenza fosse registrata e messa agli...