«Non si può fare. Lì ci possono andare solo attività a carattere portuale o industriale». Così, in poche righe, il Porto ha cancellato la piscina di Marghera attesa da oltre trent'anni. Una bocciatura arrivata nell'ultima conferenza dei servizi che doveva dare il via libera al progetto collegato al nuovo Mercato ortofrutticolo, con la quale l'Autorità guidata da Pino Musolino ha rivendicato la sua totale competenza sulle aree portuali, così come aveva fatto nei mesi scorsi per la zona dei Pili. Domani a Ca' Farsetti è stato convocato...