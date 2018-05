CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Non si può certo pensare alla Festa della Sensa senza pensare al grande assente dal 1798: il Bucintoro. Un nome stranissimo, che appare per la prima volta nel 1252, nella promissione di Renier Zen. Bucentaurus, forse buzo d'oro, dal termine da cui derivano sia il nostro burcio che l'antica buzonave a due ponti. Dal 400 al 700 ne navigavano molti in diverse corti, dai Visconti ai Savoia, dagli Estensi ai Papi, dalla Sicilia alla Francia. Eppure il più famoso, il più dipinto, il più amato era il nostro, vero simbolo della dignità e della...