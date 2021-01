LE TESTIMONIANZE

VENEZIA I gondolieri sono fermi e le loro gondole tristemente cullano solo se stesse.

«Cerco di fare altro, magari dedicandomi alla casa - dice Emanuele Bognolo, gondoliere di 54 anni, dello stazio Bacino Orseolo - Per andare avanti sono dovuto andare in banca, dal momento che devo pagare tasse e scadenze. Provo fastidio quando mi accorgo che tutti pensano ai gondolieri ed ai tassisti come lavoratori privi di problemi: Tanto hanno preso tanti soldi e li hanno messi via. Invece non è così, perché molti di noi hanno assunto impegni o da poco hanno comprato la licenza, che va pagata. Oppure hanno dovuto aiutare i figli al lavoro o a comprar casa. Io, ad esempio, ho sostenuto mia moglie nell'apertura di un'Accademia di tango. Siamo nelle mani degli eventi, aspettiamo e speriamo».

«Anch'io devo ricorrere alla banca, perché i costi corrono - confida Francesco Penzo, dello stazio Dogana - Solo mantenere una gondola costa all'anno poco meno di 5mila euro. Noi, poi, dello stazio di Ca' Vallaresso, lavoriamo per il 95 per cento con i gruppi e le agenzie, dal momento che la zona è un po' tagliata fuori dal flusso marciano ed i turisti frequentano Piazza San Marco o via XXII Marzo. Le famiglie ed i singoli che chiedono la gondola sono davvero pochi».

«Corro e vado a pescare - racconta Igor Silvestri, 48 anni, dello stazio Molo - Il maggiore e più appagante impegno è aiutare mia figlia con i compiti. L'altra, la più grande, è alle scuole superiori e purtroppo non frequenta in classe. È una bruttissima situazione, che impigrisce i giovani; ne soffre la scuola e ne soffrono gli allievi. Economicamente sono ancora tranquillo: lavoro dal 1995 e ho risparmiato. Dipende sempre da come uno imposta la sua vita. Mi sembra tutto incerto, non ho buone sensazioni. È bruttissimo questo senso di impotenza, perché non puoi fare niente. Per sintetizzare, sono sereno ma la situazione è davvero imbarazzante. Non resta che rimanere in casa a godersi la famiglia».

Sebastiano Della Toffola, 33 anni, gondoliere del Molo: «Siamo totalmente fermi, aspettando tempi migliori. Intanto le spese corrono e se continua così, il ricorrere alla banca sarà un'eventualità da percorrere. Il turismo è un settore difficile: ci lamentiamo se è troppo, piangiamo se è troppo poco. Io non lavoro da un mese e mi muovo quasi solo per andare a controllare la barca».

«La pandemia è arrivata insieme ad un problema personale - allarga le braccia Lino Garbisi, dello stazio Stazione - Ho il menisco rotto per un incidente domestico; aspetto l'operazione, ritardata per i noti motivi di Covid. Chi lavora con il turismo è sempre a rischio. Solo i pensionati e gli statali stanno bene, perché posso sempre contare sulla loro goccia mensile».

«Eravamo abituati a stare anche 15 ore in piedi e fuori casa - conclude Ivo Redolfi Tezzat - Il gondoliere che non fa moto in questi giorni, avrà problemi fisici quando ripartiremo . Personalmente vado a correre e vogo insieme a mio figlio. Pochi giorni fa ho provato a lavorare: non c'era nessuno, nemmeno un cliente con cui contrattare il prezzo. Nel corso dell'anno passato, lo Stato mi ha dato 4200 euro, quasi la cifra del posto barca. Penso che ci vorranno ancora due mesi prima di ritornare a lavorare».

Tullio Cardona

