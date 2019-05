CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Non si fermano i vandalismi ai mezzi di Actv. E dopo il tram, a finire nel mirino dei teppisti, ora ci finiscono anche gli autobus. Sabato sera a venire colpito da una pietra è stato un bus 4L, in zona piazzale Cialdini. Il bus è stato centrato all'altezza della fermata del Noale extraurbano, fra via Lazzari e via Colombo. In quel momento, vista l'ora, non c'erano molti passeggeri. Ma chi era a bordo, compreso l'autista, si è allarmato non poco nel sentire il rumore secco del sasso sulla porta e poi del vetro infranto. È stato il...