LA GIORNATA

BELLUNO Salgono a 96 i decessi per Covid-19, dall'inizio dell'emergenza. A pagare ancora una volta gli ospiti delle case di riposo. Ieri due donne sono morte in ospedale, come comunicato dalla Usl 1 Dolomiti: in mattinata una 89enne, ricoverata in Malattie Infettive Covid di Belluno e successivamente un'ottantenne, ricoverata in Terapia Intensiva Covid, che è deceduta dopo settimane di agonia. Ma, anche se i lutti non si fermano, la voglia di ricominciare scoppiata nella fase 2 ha raggiunto anche le strutture dove si sta pagando il prezzo più alto: le case di riposo. Le porte delle Rsa sono ancora chiuse ai parenti, ma domenica, proprio in una residenza dove nelle settimane scorse si era alle prese con uno dei più grossi focolai in provincia, c'è stato un assaggio di normalità.

FASE 2 IN RSA

La struttura di Trichiana, in comune di Borgo Valbelluna, ha organizzatola visita dei parenti degli ospiti dal giardino. Sono arrivati in sicurezza con guanti e mascherina e a grande distanza da sotto hanno mandato baci e affetto ai loro genitori, nonni, zii che erano sul balcone. Una visita a distanza che verrà ripetuta anche nei prossimi giorni. Un escamotage che è stato scelto anche da altre case di riposo per portare un po' di conforto agli anziani, che ormai da più di due mesi non vedono i loro parenti, se non tramite le videochiamate.

IL BOLLETTINO

Intanto anche i dati epidemiologici, diffusi con il quotidiano bollettino di Azienda Zero, ieri davano buone notizie. Aumentano ogni giorno i guariti: i cosiddetti negativizzati infatti, crescono di 24 unità in 24 ore, arrivando a un totale di 489. Calano, di riflesso, i casi di bellunesi attualmente positivi, che ieri alle 17 erano 561: nel giro di 10 giorni sono scesi a ritmo vertiginoso, per un totale di quasi 200 unità. Se procede così e la fase 2 non gioca scherzi in tre settimane arriveranno a zero. Il totale dei casi con tampone positivo dall'inizio dell'emergenza (dal 21 febbraio scorso) sono 1140: è un dato cumulativo che comprende guariti e deceduti. In discesa anche il dato dei bellunesi in isolamento nelle loro abitazioni: ieri erano 1.032.

I RICOVERI

Per quanto riguarda i ricoveri la terapia intensiva si sta quasi svuotando: sono rimasti 5 pazienti covid positivi gravissimi nel reparto critico. In totale i pazienti covid positivi negli ospedali bellunesi sono 71. Nell'area non critica di Belluno ci sono 28 pazienti (due pazienti in meno in sole 24 ore) e 13 in quello di comunità. Ad Agordo, nell'ospedale di comunità, ci sono 25 persone. I dimessi dall'inizio dell'emergenza sono 68.

NEGLI OSPEDALI

Da lunedì 4 maggio 2020 sono ripartite, con gradualità, le attività sanitarie rimodulate in seguito all'emergenza Covid. In particolare, riprende l'attività di specialistica ambulatoriale per tutte le classi di priorità e l'attività chirurgica programmata. L'accesso alle strutture della Azienda Usl 1 Dolomiti (esclusi i Pronto Soccorso), sia per le prestazioni sanitarie che per quelle amministrative, è consentito solo previo appuntamento e non prima di 15 minuti dell'orario della prestazione.

