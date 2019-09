Non si fanno più affari con la paccottiglia cinese

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL MONDO A UN EUROVENEZIA Lo sbarramento all'invasione di negozi di generi alimentari e di souvenir al 70 per cento di sconto costante sarà in grado di tutelare la zona più esclusiva della città? Se in Comune ne sono convinti, gli operatori ritengono che ben poco potrà cambiare. Almeno per quanto riguarda le cineserie, visto che i margini di guadagno sono sempre più risicati e gli affitti dei locali sempre più alti.AFFARI IN CALO«Con la merce ad un euro non si guadagna più niente - conferma il titolare di un negozio di specialità...