Non sembra esserci pace per la rotonda di Camporosso, interessata in queste settimane da lavori di riqualificazione. Qualche giorno fa la posa di un pannello di corten che riportava un grossolano errore: tra i vari saluti rivolti ai turisti, c'era anche quello in inglese. Ai più, però, è subito balzato all'occhio lo strafalcione: anziché il corretto welcome, la struttura di acciaio riportava wellcome, una elle in più che ha subito scatenato l'ironia del web. Sotto accusa non solo il fatto che in un mondo globalizzato pare impossibile sbagliare una delle parole più comuni, ma anche perché scritta in quel modo c'era il rischio di generare una pericolosa assonanza con la conosciutissima casa di piacere di oltre il confine. Per qualche ora il pannello era rimasto lì, facendo bella vista di sé poi era stato precipitosamente tolto. Tutto è bene quel che finisce bene? No, perché un altro errore era sotto gli occhi di tutti. Il progetto, così come da autorizzazione paesaggistica (che, tra l'altro, riporta effettivamente welcome scritto con due elle), prevede che oltre all'inglese e alle tre lingue della valle (italiano, tedesco e sloveno), il benvenuto al turista sia dato anche in francese e russo.

Gualtieri a pagina VI

© RIPRODUZIONE RISERVATA