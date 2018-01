«Non scordateli». L'appello è nato così

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Guardate bene queste facce, tenete a mente questi ladri». Il colonnello Oreste Liporace, comandante provinciale dei carabinieri di Padova, ha reso pubbliche le otto fotografie giovedì, dopo aver illustrato un vademecum con 22 consigli per difendersi dai furti in casa. Le foto segnaletiche riguardano otto uomini arrestati nel Padovano negli ultimi mesi. «Sono stati arrestati dai carabinieri perché autori di furti in abitazioni - ha sottolineato Liporace -. Quando torneranno in libertà, potrebbero riprendere le loro illecite attività....