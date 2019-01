«Non scenderanno dall'aereo» E il ministro minaccia la crisi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA Per tutta la giornata a palazzo Chigi è rimbalzata la parola «chiarimento», accompagnata da un'altra ben più grave sibilata da Matteo Salvini: «Crisi». Perché Giuseppe Conte l'ha scavalcato e ha fatto sapere che l'Italia è pronta ad accogliere una ventina di migranti approdati a Malta. E perché il vicepremier leghista, per tutta risposta, sulla questione ha sfiduciato il premier: «Decido io. In Italia non sbarca nessuno. Sono molto arrabbiato». Poi, alle undici di sera a palazzo Chigi è scattato il vertice: una...